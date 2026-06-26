NIH से जानिए Reticulocyte Count Test क्या है, यह शरीर में नया खून बनने की रफ्तार कैसे बताता है

रेटिकुलोसाइट्स (Reticulocytes) लाल रक्त कोशिकाओं के अपरिपक्व (Immature) रूप होते हैं। ये अस्थि मज्जा में बनते हैं और लगभग 1-2 दिन तक रक्त में रहने के बाद पूरी तरह परिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं में बदल जाते हैं। रेटिकुलोसाइट काउंट टेस्ट से यह मापा जाता है कि खून में इन अपरिपक्व लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या कितनी है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि शरीर नया खून सामान्य गति से बना रहा है या नहीं।