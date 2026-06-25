Peripheral Smear Test क्या है? खून की कोशिकाओं को देखकर कैसे पता चलती हैं कई बीमारियां, रिसर्च से समझिए

Peripheral Smear Test: जब डॉक्टर किसी मरीज को बार-बार थकान, कमजोरी, बुखार या खून की कमी की शिकायत पर जांच कराने की सलाह देते हैं, तो अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट देखकर सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन कई बार डॉक्टर एक खास जांच करवाने को कहते हैं, जिसे पेरिफेरल स्मीयर टेस्ट कहा जाता है। यह टेस्ट सिर्फ यह नहीं बताता कि खून में कितनी कोशिकाएं हैं, बल्कि यह भी दिखाता है कि वे दिखने में कैसी हैं। कई बार खून की कोशिकाओं के आकार, रंग और बनावट में हुए छोटे-छोटे बदलाव भी गंभीर बीमारियों का संकेत दे सकते हैं।