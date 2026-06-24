कन्फ्यूजन, बेहोशी और दौरे पड़ना हो सकता है Encephalitis का संकेत, NIH से जानें इसके कारण और बचाव के उपाय

एन्सेफलाइटिस का मतलब है मस्तिष्क में सूजन। यह सूजन आमतौर पर वायरल संक्रमण के कारण होती है, लेकिन कुछ मामलों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली गलती से मस्तिष्क पर हमला करने लगती है, जिससे भी यह समस्या हो सकती है। Cleveland Clinic के अनुसार, यह बीमारी किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है, लेकिन छोटे बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में इसका खतरा अधिक होता है।