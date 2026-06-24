बच्चे को तेज बुखार के बाद निकले रैश? यह Roseola हो सकता है, एनएचएस से जानें लक्षण

रोजियोला एक वायरल संक्रमण है, जो मुख्य रूप से छोटे बच्चों को प्रभावित करता है। इसे कभी-कभी सिक्स्थ डिजीज भी कहा जाता है। यह संक्रमण आमतौर पर मानव हर्पीस वायरस-6 (HHV-6) या हर्पीस वायरस-7 (HHV-7) के कारण होता है। एनएचएस के मुताबिक, इस बीमारी की सबसे खास पहचान यह है कि पहले बच्चे को तेज बुखार आता है और बुखार उतरने के बाद शरीर पर रैश निकल आते हैं।