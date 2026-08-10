FSSAI Tips To Cut Down Sugar: मिठास के लिए चीनी की जगह इन 4 चीजों का कर सकते हैं इस्तेमाल

क्लीवलैंड क्लिनिक (Cleveland Clinic) के अनुसार, ज्यादा चीनी का सेवन करने से मोटापा, टाइप-2 डायबिटीज, दिल की बीमारी, हाई कोलेस्ट्रॉल और दांतों में सड़न जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। वहीं, मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, ज्यादा चीनी लेने से शरीर को अतिरिक्त कैलोरी मिल सकती है, जिससे वजन बढ़ सकता है और डायबिटीज व दिल की बीमारी का खतरा बढ़ सकता है। इसके अलावा एनएचएस (NHS) के अनुसार, रोजाना खाने-पीने में चीनी की मात्रा कम रखनी चाहिए। इसके लिए फूड पैकेट पर दिए गए लेबल को देखकर कम चीनी वाले विकल्प चुनना एक आसान तरीका हो सकता है।