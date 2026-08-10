किस उम्र के लोगों को लेनी चाहिए कितने घंटे की नींद? कम नींद होने से क्या नुकसान, नींद में रोज मर्रा की कौन सी आदतें बाधक

अगर कोई व्यक्ति पर्याप्त नींद नहीं लेता है, तो इसका असर उसके दिनभर के कामकाज और स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। Cleveland Clinic के अनुसार, नींद की कमी से दिन में नींद आना, थकान, चिड़चिड़ापन, सोचने और ध्यान लगाने में परेशानी तथा प्रतिक्रिया देने की गति धीमी होना जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा लंबे समय तक नींद की कमी से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप-2 डायबिटीज का खतरा बढ़ सकता है। इसका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है और डिप्रेशन व एंग्जायटी के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। वहीं, Mayo Clinic के अनुसार, नींद की समस्या होने पर दिन में थकान या नींद आना, उदासी या चिंता, किसी काम पर फोकस करने में परेशानी और रोजमर्रा के कामों में गलतियां होने की समस्या हो सकती है।