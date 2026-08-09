Gallbladder Stone: गॉलब्लेडर में पथरी क्यों बनती है, मेयो क्लिनिक से जानें इसके कारण और लक्षण

Gallbladder Stone Cause: गॉलब्लेडर (पित्ताशय) हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग होता है, जो पेट के दाहिने हिस्से में लिवर (जिगर) के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका मुख्य काम लिवर द्वारा बनाए गए पित्त (Bile) को जमा करना होता है, जो भोजन में मौजूद वसा (Fat) को पचाने में मदद करता है। मेयो क्लिनिक (Mayo Clinic) के अनुसार, जब पित्त में पाए जाने वाले तत्वों का संतुलन बिगड़ जाता है, तो यह जमा होकर कठोर कणों का रूप ले लेता है। इन्हें ही गॉलब्लेडर की पथरी (Gallstones) कहा जाता है। यह पथरी रेत के दाने जितनी छोटी से लेकर गोल्फ की गेंद जितनी बड़ी भी हो सकती है। आइए आम बोलचाल की आसान भाषा में समझते हैं कि पित्ताशय में पथरी क्यों बनती है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं।