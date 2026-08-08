तेज बुखार से लेकर दौरे तक, फिजिशियन से जानें Chandipura Virus क्या है, इसके क्या लक्षण होते हैं और ये बच्चों में ज्यादा क्यों फैलता है

Chandipura Virus History: मानसून के मौसम में मच्छर और कीड़े-मकोड़ों से फैलने वाली बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है। इन दिनों चांदीपुरा वायरस (Chandipura Virus) नाम की एक बीमारी चर्चा में है, जो बच्चों को तेजी से अपना शिकार बना रही है। इस वायरस का असर इतना खतरनाक होता है कि शुरुआत में मामूली सा दिखने वाला बुखार देखते ही देखते गंभीर रूप ले लेता है। साइंस डायरेक्ट (ScienceDirect) में छपी रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह वायरस दिमाग में सूजन पैदा कर देता है। आइए समझते हैं कि चांदीपुरा वायरस क्या है, यह कैसे फैलता है और इसके लक्षण दिखने पर माता-पिता को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए साथ ही इस वायरस का इतिहास क्या रहा है।