Meconium:बच्चे की पॉटी का कौन सा रंग चिंता की वजह हो सकता है? Cleveland Clinic से जानें लक्षण और खतरे

Meconium In Newborns: नवजात बच्चे की पहली पॉटी को मेकोनियम (Meconium) कहा जाता है। यह काले या गहरे हरे रंग की, चिपचिपी और तारकोल जैसी होती है। आमतौर पर बच्चे जन्म के 48 घंटे के भीतर मेकोनियम पास करते हैं। कई बार बच्चा जन्म से पहले या प्रसव के दौरान मेकोनियम पास कर देता है और उसे सांस के साथ फेफड़ों में खींच सकता है। ऐसी स्थिति को मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम (Meconium Aspiration Syndrome) कहा जाता है। इससे बच्चे को सांस लेने में परेशानी और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है।