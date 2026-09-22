Plagiocephaly: बच्चे के सिर का पिछला हिस्सा चपटा क्यों हो जाता है? क्लीवलैंड क्लिनिक से जानें प्लेगियोसेफली के कारण

Plagiocephaly Symptoms: क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ छोटे शिशुओं के सिर का पिछला या एक तरफ का हिस्सा थोड़ा चपटा या चिपटा सा दिखाई देता है? जब घर में नया मेहमान आता है, तो अक्सर बड़े-बुजुर्ग कहते हैं कि बच्चे का सिर गोल बनाने के लिए उसे राई का तकिया लगाना चाहिए या सिर की सही मालिश करनी चाहिए। इसको प्लेगियोसेफली (Plagiocephaly या Flat Head Syndrome) कहा जाता है। नवजात बच्चों की खोपड़ी (Skull) बहुत ही मुलायम और लचीली होती है। जन्म के शुरुआती कुछ महीनों में जब बच्चा एक ही तरफ या पीठ के बल लगातार लेटा रहता है, तो सिर पर एक जगह लगातार दबाव पड़ने से वह हिस्सा चपटा हो जाता है। यह कोई बीमारी नहीं है और न ही इससे बच्चे के दिमाग के विकास पर कोई बुरा असर पड़ता है। फिर भी, माता-पिता के मन में इसे लेकर कई तरह के डर और सवाल रहते हैं। चलिए समझते हैं कि प्लेगियोसेफली क्या है, यह क्यों होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।