Pulse Test से मिल सकते हैं Heart Disease के शुरुआती संकेत, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया नाड़ी चेक करने का सही तरीका

इस टेस्ट के लिए आपको सिर्फ अपनी दो उंगलियों का इस्तेमाल करना होता है। सबसे पहले 5 मिनट तक आराम से बैठ जाएं। अब अपनी तर्जनी (Index Finger) और बीच वाली उंगली (Middle Finger) को कलाई में अंगूठे के नीचे रखें। चाहें तो गर्दन के साइड में भी नाड़ी महसूस कर सकते हैं। 30 सेकंड तक धड़कन गिनें। फिर उस संख्या को 2 से गुणा कर लें। इससे आपको एक मिनट की हार्ट रेट पता चल जाएगी।