98.8% इंसानों के खून में मिला Forever Chemicals का जहर, रिसर्च में खुलासा, क्या है ये और इसके संभावित रिस्क

PFAS की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये पानी, तेल और गर्मी को रोकने में बहुत असरदार होते हैं। इसलिए इंडस्ट्री में इनका इस्तेमाल तेजी से बढ़ा। अब कई सरकारें इनके इस्तेमाल को कम करने और सुरक्षित विकल्प खोजने की कोशिश कर रही हैं।प्लास्टिक और पैक्ड फूड का इस्तेमाल कम करें। नॉन-स्टिक बर्तनों का जरूरत से ज्यादा उपयोग न करें। फिल्टर किया हुआ पानी पिएं। ज्यादा प्रोसेस्ड फूड से बचें। रिसर्चर्स का कहना है कि आने वाले समय में PFAS और इंसानी स्वास्थ्य के बीच संबंध को लेकर और बड़ी स्टडीज की जरूरत होगी।