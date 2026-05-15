पूरी दुनिया में 171 करोड़ लोग हाई बीपी के शिकार, 83% लोग नहीं कर पा रहे बीपी कंट्रोल, डॉक्टर से जानें बचाव का तरीका

रिसर्च में सामने आया कि पिछले 20 सालों में उच्च आय वाले देशों में हाइपरटेंशन को लेकर जागरूकता और इलाज बेहतर हुआ है। लेकिन निम्न और मध्यम आय वाले देशों में स्थिति अब भी चिंता बढ़ाने वाली है। साल 2020 में दुनिया भर में सिर्फ 20% लोगों का ही ब्लड प्रेशर सही तरीके से कंट्रोल था। उच्च आय वाले देशों में करीब 40% मरीजों का बीपी कंट्रोल में था, जबकि गरीब और विकासशील देशों में यह आंकड़ा सिर्फ 13.6% रहा। रिसर्चर्स के मुताबिक, साल 2000 से 2020 के बीच अनकंट्रोल हाई बीपी वाले लोगों की संख्या निम्न और मध्यम आय वाले देशों में तेजी से बढ़ी है।