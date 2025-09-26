High BP in Children : बचपन में बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बन सकता है 50 की उम्र से पहले मौत कारण

High BP in Children Heart Disease Risk : क्या आप जानते हैं कि आपके 7 साल के बच्चे का ब्लड प्रेशर (BP) सामान्य से ज्यादा होना, उसकी जवानी में दिल की बीमारी (Heart Disease) से होने वाली मौत का खतरा 50% तक बढ़ा सकता है? एक बड़ी रिसर्च (Childhood high blood pressure study) में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यह सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक चेतावनी है जो बताती है कि स्वस्थ हृदय की नींव बचपन में ही रखी जानी चाहिए।