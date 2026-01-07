7 जनवरी 2026,

बुधवार

Smartphone Side Effects: आंखों से लेकर कलाई तक स्मार्टफोन कर रहा साइलेंट डैमेज? आसान एक्सरसाइज से करें सेहत का बचाव

Smartphone Side Effects: आज की डिजिटल लाइफ में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसकी जरूरत से ज्यादा आदत धीरे-धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। खासकर आंखों, उंगलियों और कलाई पर इसका असर चुपचाप बढ़ता जाता है, जिसका एहसास तब होता है जब दर्द, जकड़न या सुन्नपन शुरू हो जाता है।

3 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Jan 07, 2026

Eye to Wrist Pain, Mobile Thumb Pain, Wrist and Finger Problems

Smartphone Addiction Effects Health|फोटो सोर्स – Chatgpt@Ai

Smartphone Side Effects: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसकी बढ़ती आदत शरीर पर धीरे-धीरे असर डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से सिर्फ आंखें ही नहीं थकतीं, बल्कि गर्दन, कंधे और कलाई में भी दर्द और जकड़न बढ़ने लगती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान एक्सरसाइज अपनाकर इस साइलेंट डैमेज से बचा जा सकता है और सेहत को फिर से बैलेंस में रखा जा सकता है।

ज्यादा फोन इस्तेमाल से होने वाली आम परेशानियां


लंबे समय तक मोबाइल पकड़कर रखने या लगातार स्क्रॉल करने से हाथों और अंगुलियों में कई तरह की दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। अक्सर अंगूठे या कलाई में जलन और ऐंठन होती है, जिससे हाथों का काम करना कठिन लगने लगता है। कई बार उंगलियों में झुनझुनी या सुन्नपन भी महसूस हो सकता है, जो नसों पर दबाव बढ़ने की वजह से होता है। इसके अलावा हाथों में भारीपन और थकान भी जल्दी आ जाती है, और मोबाइल चलाते समय पकड़ कमजोर महसूस होने लगती है। ये सब संकेत हैं कि हाथ और कलाई को थोड़ी राहत और सही व्यायाम की जरूरत है।

कौन-सी समस्याएं बढ़ जाती हैं?

  • टेक्स्ट क्लॉ: लगातार मैसेज टाइप करने या स्वाइप करने से उंगलियां अकड़ने लगती हैं और हाथ मुट्ठी की तरह सिकुड़ा हुआ महसूस होता है।
  • ट्रिगर थम्ब: अंगूठे में सूजन आ जाने से वह मुड़ने पर अटक सकता है और सीधा करने में दर्द होता है।
  • कार्पल टनल सिंड्रोम: कलाई की मीडियन नर्व पर दबाव पड़ने से अंगूठे और पास की दो उंगलियों में सुन्नपन या कमजोरी आने लगती है। कई रिसर्च में यह बात सामने आई है कि रोजाना दो घंटे से ज्यादा फोन पकड़े रहने से इसका खतरा बढ़ सकता है।
  • आर्थराइटिस: जोड़ों के कार्टिलेज के घिसने से हाथों और कलाई में सूजन व दर्द हो सकता है, और लगातार मोबाइल का इस्तेमाल इन लक्षणों को और गंभीर बना सकता है।

आसान एक्सरसाइज जो करें बचाव

गर्दन की एक्सरसाइज

  • साइड टर्नइसमें सिर को धीरे-धीरे दाईं ओर घुमाएं और फिर बाईं ओर। कोशिश करें कि कंधे स्थिर रहें और केवल सिर ही मूव करे। इसे दिन में 5–10 बार दोहराना पर्याप्त है। यह गर्दन की मांसपेशियों को ढीला करता है और लंबे समय तक कंप्यूटर या फोन इस्तेमाल करने से होने वाले तनाव को कम करता है।
  • नीच झुकाव (चिन टच)सिर को धीरे-धीरे आगे की ओर झुकाएं जैसे ठोड़ी को सीने की ओर लाना हो। कुछ सेकंड इसी स्थिति में रुकें और फिर सामान्य स्थिति में वापस आएं। इसे 5–10 बार दोहराएं। यह गर्दन के पिछले हिस्से की कठोरता को कम करने और रक्त संचार बढ़ाने में मदद करता है।

अंगुलियों की एक्सरसाइज

  • मोड़ और खोलअपने हाथ की उंगलियों को एक-एक करके धीरे-धीरे मोड़ें और फिर फैलाएँ। इसे 10–15 बार करें। यह उंगलियों के जोड़ को लचीला बनाता है और रोजमर्रा के छोटे काम जैसे लिखना, टाइप करना या खाना बनाना आसान बनाता है।
  • गोल घुमानाहाथ की उंगलियों को मिलाकर छोटे-छोटे घेरे बनाते हुए धीरे-धीरे घुमाएं। इसे 10–15 बार दोहराएँ। यह मांसपेशियों को सक्रिय रखता है और अंगुलियों में जकड़न को कम करता है।

कलाई की एक्सरसाइज

  • सर्कल मोशनअपनी कलाई को घड़ी और उल्टी दिशा में धीरे-धीरे गोल घुमाएं। इसे 10–15 बार दोहराएं। यह कलाई की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है और कमर व कंधे की छोटी मसल्स पर दबाव कम करता है।
  • ऊपर-नीचे झुकावकलाई को धीरे-धीरे ऊपर और नीचे झुकाएं। इसे 10–15 बार करें। यह रोजमर्रा के कामों जैसे झाड़ू पोछना या फोन पकड़े रहने से होने वाले तनाव को कम करता है।

आंखों की एक्सरसाइज

  • पलक झपकाने की एक्सरसाइजसीधे बैठकर 10–15 सेकंड तक तेजी से पलकें झपकाएं। फिर आंखें बंद करके 5 सेकंड आराम दें। यह एक्सरसाइज आंखों की थकान कम करती है और ड्राईनेस से राहत देती है।
  • आंखें घुमाने की एक्सरसाइजआंखों को बिना सिर हिलाए पहले दाईं ओर, फिर बाईं ओर घुमाएं। इसके बाद ऊपर और नीचे देखें। इसे 5–10 बार दोहराएं। इससे आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं।

Published on:

07 Jan 2026 12:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Smartphone Side Effects: आंखों से लेकर कलाई तक स्मार्टफोन कर रहा साइलेंट डैमेज? आसान एक्सरसाइज से करें सेहत का बचाव

