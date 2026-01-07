Smartphone Side Effects: आंखों से लेकर कलाई तक स्मार्टफोन कर रहा साइलेंट डैमेज? आसान एक्सरसाइज से करें सेहत का बचाव

Smartphone Addiction Effects Health|फोटो सोर्स – Chatgpt@Ai
Smartphone Side Effects: आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसकी बढ़ती आदत शरीर पर धीरे-धीरे असर डाल रही है। लगातार स्क्रीन देखने से सिर्फ आंखें ही नहीं थकतीं, बल्कि गर्दन, कंधे और कलाई में भी दर्द और जकड़न बढ़ने लगती है। अच्छी बात यह है कि कुछ आसान एक्सरसाइज अपनाकर इस साइलेंट डैमेज से बचा जा सकता है और सेहत को फिर से बैलेंस में रखा जा सकता है।
लंबे समय तक मोबाइल पकड़कर रखने या लगातार स्क्रॉल करने से हाथों और अंगुलियों में कई तरह की दिक्कतें महसूस होने लगती हैं। अक्सर अंगूठे या कलाई में जलन और ऐंठन होती है, जिससे हाथों का काम करना कठिन लगने लगता है। कई बार उंगलियों में झुनझुनी या सुन्नपन भी महसूस हो सकता है, जो नसों पर दबाव बढ़ने की वजह से होता है। इसके अलावा हाथों में भारीपन और थकान भी जल्दी आ जाती है, और मोबाइल चलाते समय पकड़ कमजोर महसूस होने लगती है। ये सब संकेत हैं कि हाथ और कलाई को थोड़ी राहत और सही व्यायाम की जरूरत है।
