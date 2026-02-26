26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

वीर सावरकर पुण्यतिथि आज: व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यहां दिए गए कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो शेयर कर या स्टेटस लगाकर दें श्रद्धांजलि

Veer Savarkar Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Caption and Images: आज के इस लेख में हम वीर सावरकर के प्रेरक विचार, पुण्यतिथि पर भेजने के लिए संदेश, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन और कुछ खास फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप डाउनलोड कर या शेयर करके सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 26, 2026

Veer Savarkar

Veer Savarkar| image credit- x.com

Veer Savarkar Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Caption and Images: वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ही वे पढ़ाई और साहित्य में होशियार थे और अपने पूरे जीवन को देश की आजादी और स्वराज्य के लिए समर्पित किया। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हुआ। इसलिए हर साल इस दिन लोग उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस लेख में हम वीर सावरकर के प्रेरक विचार, पुण्यतिथि पर भेजने के लिए संदेश, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप डाउनलोड या शेयर करके सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर सकते हैं।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी में संदेश (Veer Savarkar Punyatithi Message in Hindi)

  • वीर सावरकर, जिन्होंने देशभक्ति और साहस की मिसाल कायम की, उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर हार्दिक नमन। उनका जीवन हमेशा प्रेरणा देता रहेगा।
  • स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय योद्धा और महान विचारक वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि। उनका संघर्ष हमें सदैव प्रेरित करता है।
  • भारत मां के सच्चे सपूत, वीर सावरकर, जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
  • वीर सावरकर की दूरदर्शिता और अदम्य साहस हमें हर समय प्रेरित करता है। उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
  • महान स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। उनके आदर्श और जीवन कार्य सभी के लिए प्रेरक बने रहेंगे।
  • वीर सावरकर का देशभक्ति और साहस का उदाहरण हर भारतीय के लिए अमूल्य है। उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।
  • आजादी की राह में अपने अदम्य साहस और समर्पण से प्रेरणा देने वाले वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर हार्दिक नमन।
  • स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, वीर सावरकर, जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया, उन्हें पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि श्रद्धांजलि।
  • वीर सावरकर, जिन्होंने अपने जीवन और कर्म से देशभक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण दिया, उन्हें पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि।
  • देशभक्ति और साहस की मिसाल, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र नमन। उनका योगदान सदैव अमर रहेगा।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए अंग्रेजी में मैसेज (Veer Savarkar Punyatithi Message in English)

  • Honoring Veer Savarkar, whose courage and patriotism continue to inspire, on his Punyatithi.
  • Paying tribute to the unparalleled freedom fighter and visionary, Veer Savarkar, on his Punyatithi.
  • Saluting Veer Savarkar, the true son of Mother India, who dedicated his life for the nation, on his Punyatithi.
  • Veer Savarkar’s foresight and unwavering bravery remain a source of inspiration. Tribute to him on his Punyatithi.
  • Heartfelt homage to the great freedom fighter and patriot, Veer Savarkar, on his Punyatithi. His ideals will guide generations.
  • Veer Savarkar’s example of courage and patriotism is invaluable to every Indian. Paying tribute on his Punyatithi.
  • Remembering Veer Savarkar, whose relentless dedication inspired a nation, on his Punyatithi.
  • Honoring the great warrior of India’s freedom struggle, Veer Savarkar, on his Punyatithi. His sacrifice will never be forgotten.
  • Paying homage to Veer Savarkar, who set the ultimate example of bravery and patriotism, on his Punyatithi.
  • Saluting Veer Savarkar, a symbol of courage and devotion, on his Punyatithi. His contributions will remain immortal.

वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी में कैप्शन (Caption for Tribute to Veer Savarkar in Hindi)

  • वीर सावरकर, जिन्होंने देश के लिए अपना सबकुछ समर्पित किया, को उनकी पुण्यतिथि पर नमन।
  • भारत मां के वीर सपूत, वीर सावरकर, को उनके अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि।
  • स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक योद्धा, वीर सावरकर, को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
  • देशभक्ति और वीरता की मिसाल, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।
  • भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी, वीर सावरकर, को उनके अद्वितीय योगदान के लिए नमन।

वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने के लिए अंग्रेजी में कैप्शन (Caption for Tribute to Veer Savarkar in English)

  • Paying tribute to Veer Savarkar, a fearless hero of India’s freedom struggle, on his Punyatithi.
  • Honoring Veer Savarkar, the devoted son of Mother India, on his Punyatithi.
  • Saluting Veer Savarkar, whose courage inspired a nation, on his Punyatithi.
  • Heartfelt homage to Veer Savarkar, a symbol of unwavering patriotism, on his Punyatithi.
  • Remembering Veer Savarkar, India’s immortal freedom fighter, on his Punyatithi.

वीर सावरकर के प्रेरक विचार (Veer Savarkar’s Motivational Quotes)

  • एक सच्चा नेता उदाहरण से नेतृत्व करता है, क्रिया से प्रेरित करता है, और दृष्टिकोण से सशक्त बनाता है.
  • हमारे देवताओं ने संस्कृत में बात की हमारे ऋषियों ने संस्कृत में सोचा हमारे कवियों ने संस्कृत में लिखा.
  • देश-हित के लिए अन्य त्यागों के साथ जन-प्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है।
  • हमारे पूर्वजों की भूमि और हमारी पवित्र भूमि दोनों भारत में हैं; यही हमें हिंदू बनाता है.
  • अस्पृश्यता एक पाप है, मानवता पर एक धब्बा है, और इसे कोई भी उचित नहीं ठहरा सकता.
  • हम हिंदू एक राष्ट्र हैं, और यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हिंदू और मुस्लिम दो राष्ट्र हैं.
  • मन, सृष्टि के विधाता द्वारा मानव-जाति को प्रदान किया गया एक ऐसा उपहार है, जो मनुष्य के परिवर्तनशील जीवन की स्थितियों के अनुसार स्वयं अपना रूप और आकार भी बदल लेता है।
  • धर्म वह है जो राष्ट्र के हित में हो.
  • जो सिर झुकता है वो कट भी सकता है, लेकिन जो सिर ऊंचा रहता है वो इतिहास रचता है.
  • हम सभी हिंदू हैं और हमारे रक्त में समानता है.
  • इतिहास वो नहीं जो लिखा गया है, इतिहास वो है जो रचा गया है.
  • उन्हें शिवाजी को मनाने का अधिकार है, जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए फोटो (Photos to Pay Tribute to Veer Savarkar on Punyatithi)

ये भी पढ़ें

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर यहां दिए गए कोट्स, संदेश और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि
लाइफस्टाइल
Veer Savarkar Punyatithi 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 05:00 am

Hindi News / Lifestyle News / वीर सावरकर पुण्यतिथि आज: व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यहां दिए गए कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो शेयर कर या स्टेटस लगाकर दें श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर यहां दिए गए 50+ कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर या स्टेटस लगा दें श्रद्धांजलि 

Veer Savarkar Punyatithi
लाइफस्टाइल

बृहस्पति देव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ करें दिन की शुभ शुरुआत, भेजें सुंदर मैसेज, फोटो और शायरी

Shubh Guruwar Images
लाइफस्टाइल

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और WhatsApp पर स्टेटस लगा या भेजकर दें श्रद्धांजलि 

लाइफस्टाइल

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर यहां दिए गए कोट्स, संदेश और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि

Veer Savarkar Punyatithi 2026
लाइफस्टाइल

Tulsi Water Benefits: तनाव, खराब पाचन और स्किन इन्फेक्शन के लिए रामबाण है यह पानी, जानें इसे बनाने का सही आयुर्वेदिक तरीका

लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.