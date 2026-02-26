वीर सावरकर पुण्यतिथि आज: व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यहां दिए गए कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो शेयर कर या स्टेटस लगाकर दें श्रद्धांजलि

Veer Savarkar Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Caption and Images: वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में हुआ था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। बचपन से ही वे पढ़ाई और साहित्य में होशियार थे और अपने पूरे जीवन को देश की आजादी और स्वराज्य के लिए समर्पित किया। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हुआ। इसलिए हर साल इस दिन लोग उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के इस लेख में हम वीर सावरकर के प्रेरक विचार, पुण्यतिथि पर भेजने के लिए संदेश, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप डाउनलोड या शेयर करके सोशल मीडिया पर इस्तेमाल कर सकते हैं।