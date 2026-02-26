26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर यहां दिए गए 50+ कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर या स्टेटस लगा दें श्रद्धांजलि 

50+ Veer Savarkar Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Captions and Images: आज के इस स्टोरी में हम वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके प्रेरक कोट्स के साथ 50+ संदेश, कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए या सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

5 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 26, 2026

Veer Savarkar Punyatithi

Veer Savarkar Punyatithi |photo credit facebook

50+ Veer Savarkar Punyatithi 2026 Messages, Quotes, Captions and Images: भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर का जीवन देशभक्ति और साहस का प्रतीक है, इसलिए उन्हें हर साल उनकी पुण्यतिथि पर याद किया जाता है। 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले के भगूर गांव में जन्मे विनायक दामोदर सावरकर बचपन से ही पढ़ाई में उत्कृष्ट थे। पूरे जीवन में उन्होंने देश की आजादी और स्वराज्य के लिए संघर्ष किया और 26 फरवरी 1966 को उनका देहांत हुआ। उनके अदम्य साहस और देशभक्ति की भावना आज भी हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है।
हर साल इस दिन लोग उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसलिए इस स्टोरी में हम वीर सावरकर को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके प्रेरक कोट्स के साथ 50+ संदेश, कैप्शन और फोटो साझा कर रहे हैं, जिन्हें आप पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए या सोशल मीडिया पर साझा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी में संदेश (Veer Savarkar Punyatithi Message in Hindi)

  • वीर सावरकर को नमन, जिनकी निर्भीकता और देशभक्ति हमें हमेशा मार्गदर्शन देती है, उनकी पुण्यतिथि पर।
  • महान स्वतंत्रता सेनानी और दूरदर्शी, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।
  • भारत के समर्पित पुत्र, वीर सावरकर, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए दिया, उनकी पुण्यतिथि पर नमन।
  • वीर सावरकर का साहस और दूरदर्शिता आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उनकी पुण्यतिथि पर याद।
  • स्वतंत्रता के सच्चे वीर और देशभक्त, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि।
  • वीर सावरकर की अडिग निष्ठा और देशभक्ति हर भारतीय के लिए मिसाल है। उनकी पुण्यतिथि पर सम्मान।
  • वीर सावरकर को याद करते हैं, जिनकी अथक मेहनत ने राष्ट्र को प्रेरित किया, उनकी पुण्यतिथि पर।
  • भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा, वीर सावरकर, को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।
  • वीर सावरकर, जिनका साहस और दृष्टि अद्वितीय है, उनकी पुण्यतिथि पर सम्मान।
  • वीर सावरकर को नमन, जो साहस और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनकी पुण्यतिथि पर उनका योगदान अमर रहेगा।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए अंग्रेजी में मैसेज (Veer Savarkar Punyatithi Message in English)

  • Honoring Veer Savarkar, whose fearless spirit and love for the nation continue to guide us, on his Punyatithi.
  • Paying tribute to the visionary and tireless freedom fighter, Veer Savarkar, on his Punyatithi.
  • Saluting Veer Savarkar, the devoted son of India, who gave his life for the country, on his Punyatithi.
  • Veer Savarkar’s courage and foresight inspire generations. Remembering him on his Punyatithi.
  • Heartfelt tribute to Veer Savarkar, a true patriot and champion of freedom, on his Punyatithi.
  • Veer Savarkar’s unwavering dedication and patriotism set an example for every Indian. Honoring him on his Punyatithi.
  • Remembering Veer Savarkar, whose relentless efforts shaped the fight for independence, on his Punyatithi.
  • Paying homage to Veer Savarkar, a key architect of India’s freedom struggle, on his Punyatithi.
  • Honoring Veer Savarkar, whose bravery and vision remain unmatched, on his Punyatithi.
  • Saluting Veer Savarkar, the embodiment of courage and national devotion, on his Punyatithi. His legacy is eternal.

वीर सावरकर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने के लिए हिंदी में कैप्शन (Caption in Hindi to Pay Tribute to Veer Savarkar on Social Media)

  • वीर सावरकर, जिन्होंने देश के लिए अपना सबकुछ समर्पित किया, को उनकी पुण्यतिथि पर नमन।
  • भारत मां के वीर सपूत, वीर सावरकर, को उनके अदम्य साहस के लिए श्रद्धांजलि।
  • स्वतंत्रता संग्राम के प्रेरक योद्धा, वीर सावरकर, को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
  • देशभक्ति और वीरता की मिसाल, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि।
  • भारत के अमर स्वतंत्रता सेनानी, वीर सावरकर, को उनके अद्वितीय योगदान के लिए नमन।
  • वीर सावरकर, जिन्होंने अपने साहस और देशभक्ति से इतिहास रचा, को श्रद्धांजलि।
  • स्वतंत्रता की मशाल जलाने वाले, वीर सावरकर, को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन।
  • देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि।
  • वीर सावरकर, जिनकी वीरता और साहस हमें हमेशा प्रेरित करता है, को नमन।
  • स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा, वीर सावरकर, को उनके अदम्य साहस और योगदान के लिए विनम्र श्रद्धांजलि।

वीर सावरकर को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देने के लिए अंग्रजी में कैप्शन (Caption in English to Pay Tribute to Veer Savarkar on Social Media)

  • Salute to Veer Savarkar, who dedicated everything for the nation, on his death anniversary.
  • Tribute to Veer Savarkar, the brave son of Mother India, for his indomitable courage.
  • Countless salutations to Veer Savarkar, the inspiring warrior of the freedom struggle, on his death anniversary.
  • Humble tribute to Veer Savarkar, an epitome of patriotism and bravery, on his death anniversary.
  • Salute to Veer Savarkar, India’s immortal freedom fighter, for his extraordinary contributions.
  • Paying tribute to Veer Savarkar, who made history with his courage and patriotism.
  • Countless respects to Veer Savarkar, who lit the flame of freedom, on his death anniversary.
  • Tribute to Veer Savarkar, who sacrificed his life for the nation, on his death anniversary.
  • Saluting Veer Savarkar, whose bravery and courage continue to inspire us.
  • Humble homage to Veer Savarkar, the immortal warrior of the freedom struggle, for his fearless courage and contributions.

वीर सावरकर के अनमोल विचार (Veer Savarkar’s Precious Quotes )

  • अन्याय का जड़ से उन्मूलन कर सत्य धर्म की स्थापना हेतु क्रांति, प्रतिशोध आदि प्रकृतिप्रदत्त साधन ही हैं।
  • देश-हित के लिए अन्य त्यागों के साथ जन-प्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है।
  • मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसकी खुद की अनुभूति में ही विद्यमान है।
  • कष्ट ही तो वह चाक शक्ति है जो इंसान को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है।
  • महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है।
  • अपने देश की, राष्ट्र की, समाज की स्वतंत्रता हेतु प्रभु से की गई मूक प्रार्थना भी सबसे बड़ी अहिंसा का द्योतक है।
  • कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है.यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं।
  • कष्ट ही तो वह चाक शक्ति है जो इंसान को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है।
  • दूसरों का सम्मान करने की शक्ति रखने वालों में ही मैत्री संभव है।
  • मनुष्य की संपूर्ण शक्ति का मूल उसकी खुद की अनुभूति में ही विद्यमान है।
  • उन्हें शिवाजी को मनाने का अधिकार है, जो शिवाजी की तरह अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं।
  • देश-हित के लिए अन्य त्यागों के साथ जन-प्रियता का त्याग करना सबसे बड़ा और ऊंचा आदर्श है।
  • मन, सृष्टि के विधाता द्वारा मानव-जाति को प्रदान किया गया एक ऐसा उपहार है, जो मनुष्य के परिवर्तनशील जीवन की स्थितियों के अनुसार स्वयं अपना रूप और आकार भी बदल लेता है।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए फोटो (Tribute Photo to Veer Savarkar on His Death Anniversary)

ये भी पढ़ें

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और WhatsApp पर स्टेटस लगा या भेजकर दें श्रद्धांजलि 
लाइफस्टाइल
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Feb 2026 05:30 am

Hindi News / Lifestyle News / Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर यहां दिए गए 50+ कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर या स्टेटस लगा दें श्रद्धांजलि 

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

बृहस्पति देव और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के साथ करें दिन की शुभ शुरुआत, भेजें सुंदर मैसेज, फोटो और शायरी

Shubh Guruwar Images
लाइफस्टाइल

वीर सावरकर पुण्यतिथि आज: व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर यहां दिए गए कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो शेयर कर या स्टेटस लगाकर दें श्रद्धांजलि

Veer Savarkar
लाइफस्टाइल

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और WhatsApp पर स्टेटस लगा या भेजकर दें श्रद्धांजलि 

लाइफस्टाइल

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर यहां दिए गए कोट्स, संदेश और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि

Veer Savarkar Punyatithi 2026
लाइफस्टाइल

Tulsi Water Benefits: तनाव, खराब पाचन और स्किन इन्फेक्शन के लिए रामबाण है यह पानी, जानें इसे बनाने का सही आयुर्वेदिक तरीका

लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.