25 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर यहां दिए गए कोट्स, संदेश और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि

Veer Savarkar Punyatithi 2026 Quotes, Messages and Images: वीर सावरकर एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक और साहित्यकार थे। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हुआ था। इसलिए हर साल इस दिन वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Priyambada yadav

Feb 25, 2026

Veer Savarkar Punyatithi 2026

Veer Savarkar Punyatithi 2026 -image credit- wallpapercave

Veer Savarkar Punyatithi 2026 Quotes, Messages and Images: वीर सावरकर का जन्म 28 मई 1883 को नासिक के भगूर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर और माता का नाम राधाबाई था। उनका पूरा नाम विनायक दामोदर सावरकर था। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज और होशियार थे, और छोटी उम्र में ही कुछ कविताएं भी लिखीं। आजादी की लड़ाई में योगदान देने के लिए उन्होंने ‘मित्र मेला’ नाम की एक गुप्त सोसायटी बनाई। पूरा जीवन उन्होंने स्वराज्य की प्राप्ति और देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए बिताया। वे एक महान क्रांतिकारी, इतिहासकार, समाज सुधारक, विचारक और साहित्यकार थे। 26 फरवरी 1966 को इस महान क्रांतिकारी का निधन हुआ। इसलिए हर साल वीर सावरकर पुण्यतिथि पर लोग उन्हें याद करते हैं और श्रद्धांजलि देते हैं। आज हम इस स्टोरी में उनके कुछ प्रसिद्ध कोट्स के साथ फोटो और संदेश शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप सोशल मीडिया पर साझा कर श्रद्धांजलि दे सकते हैं।

वीर सावरकर के 10 विचार जो बदल सकते हैं आपकी सोच (Veer Savarkar Quotes in Hindi)

  • स्वतंत्रता कभी दी नहीं जाती, उसे हमेशा छीनना पड़ता है।
  • महान लक्ष्य के लिए किया गया कोई भी बलिदान व्यर्थ नहीं जाता।
  • शिक्षित मन स्वतंत्रता के संघर्ष में सबसे बड़ा हथियार है।
  • अपने देश की, राष्ट्र की, समाज की स्वतंत्रता हेतु प्रभु से की गई मूक प्रार्थना भी सबसे बड़ी अहिंसा का द्योतक है।
  • जो समाज अपने नायकों, शहीदों और योद्धाओं को नहीं पहचानता, वह पतन की ओर अग्रसर होता है।
  • कर्तव्य की निष्ठा संकटों को झेलने में, दुख उठाने में और जीवन भर संघर्ष करने में ही समाविष्ट है। यश अपयश तो मात्र योगायोग की बातें हैं।
  • बुद्ध, धर्म और संघ हमारे लिए सर्वोच्च सम्मान के पात्र हैं। उनके विजय हमारे हैं, जैसे उनके असफलता भी हमारे हैं।
  • कष्ट ही तो वह चाक शक्ति है जो इंसान को कसौटी पर परखती है और उसे आगे बढ़ाती है।
  • शांतिपूर्वक तैयारी करो, लेकिन साहसपूर्वक क्रियान्वयन करो-यह संकट के समय हमारा मंत्र होना चाहिए।
  • दूसरों का सम्मान करने की शक्ति रखने वालों में ही मैत्री संभव है।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए संदेश (Veer Savarkar Punyatithi Message in Hindi)

  • भारत मां के वीर सपूत, महान क्रांतिकारी और प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन…
  • राष्ट्रभक्त, वीर स्वतंत्रता सेनानी एवं महान देशभक्त श्री वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।
  • स्वतंत्रता संग्राम के अदम्य योद्धा, वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। उनकी सोच और वीरता हमेशा देशवासियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहे।
  • भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी और प्रखर राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि श्रद्धांजलि। उनकी देशभक्ति हमें सदैव मार्गदर्शक बनी रहे।
  • वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और साहस हमारे लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत रहेगा।
  • भारत मां के अमर सपूत, महान क्रांतिकारी और राष्ट्रभक्त वीर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। उनकी कुर्बानी और योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।
  • महान देशभक्त और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर की पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। उनकी अदम्य साहस और त्याग हमेशा प्रेरणा देगा।
  • वीर सावरकर, जिन्होंने देशभक्ति और स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित किया, उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि नमन। उनकी वीर गाथाएं हमें सदैव प्रेरित करेंगी।
  • भारत मां के वीर सपूत और महान राष्ट्रवादी चिंतक वीर सावरकर की पुण्यतिथि पर हार्दिक श्रद्धांजलि। उनकी राष्ट्रभक्ति को हमेशा याद रखा जाएगा।
  • स्वतंत्रता संग्राम के अद्वितीय योद्धा और महान देशभक्त विनायक दामोदर सावरकर को उनकी पुण्यतिथि पर भावपूर्ण नमन। उनकी सोच और कर्म हम सभी के लिए प्रेरणा हैं।
  • वीर सावरकर, जिन्होंने देशभक्ति और स्वतंत्रता की ज्योति जगाई, उन्हें पुण्यतिथि पर कोटि-कोटि श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और योगदान हमेशा अमर रहेगा।

वीर सावरकर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देने के लिए फोटो (Photos to Pay Tribute on Veer Savarkar Punyatithi)

ये भी पढ़ें

Chhatrapati Shivaji Maharaj Motivational Quotes: छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जानें उनके प्रेरणादायी और अनमोल विचार
शिक्षा
Shivaji Jayanti 2026

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

25 Feb 2026 11:30 pm

Hindi News / Lifestyle News / Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर यहां दिए गए कोट्स, संदेश और फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कर दें श्रद्धांजलि

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Veer Savarkar Punyatithi 2026 पर कोट्स, मैसेज, कैप्शन और फोटो Instagram, Facebook और WhatsApp पर स्टेटस लगा या भेजकर दें श्रद्धांजलि 

लाइफस्टाइल

Tulsi Water Benefits: तनाव, खराब पाचन और स्किन इन्फेक्शन के लिए रामबाण है यह पानी, जानें इसे बनाने का सही आयुर्वेदिक तरीका

लाइफस्टाइल

Khatu Shyam Viral Video: ये है असली श्याम भक्त, मीलों सफर तय कर चौखट तक पहुंचा.. आगे की कहानी दिल को झकझोर देगी!

Khatu Shyam Viral Video
लाइफस्टाइल

 Dog Walking Job Income: जहां लोग ढूंढ रहे नौकरी, वहां ये शख्स कुत्ते घुमाकर हर महीने कमा रहा 4.5 लाख रुपये

Dog Walking Job Income
लाइफस्टाइल

फराह खान के पति शिरीष कुंदर का गजब ट्रांसफॉर्मेशन! इतना वजन घटाया कि फैंस बोले ‘AI या कार्तिक आर्यन?’ जानें वेट लॉस और एंटी-एजिंग सीक्रेट

,shirish kunder transformation
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.