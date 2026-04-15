Samrat Chaudhary Wife : हर महीने 1 लाख से ज्यादा की कमाई, जानिए Bihar New CM की पत्नी के बारे में खास बातें

ममता कुमारी न केवल घर संभालती हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी काफी सशक्त हैं। चुनावी हलफनामे में दी गई जानकारी के अनुसार, साल 2024-2025 में उनकी कुल कमाई 12,73,160 रुपये रही। इस हिसाब से वे हर महीने करीब 1 लाख 6 हजार रुपये कमाती हैं। अगर संपत्ति की बात करें, तो सम्राट चौधरी की कुल 11.34 करोड़ की संपत्ति में से लगभग 28 लाख रुपये की प्रॉपर्टी ममता कुमारी के नाम पर है।