बिहार के मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद सम्राट चौधरी की आई पहली प्रतिक्रिया, कहा-बिहार और देश को समृद्ध बनाने का काम करेंगे

उन्होंने कहा, '…मेरी जिंदगी में BJP ने मुझे सेवा करने के कई मौके दिए। मैं करीब 30 सालों से एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहा हूं, लेकिन पहले मेरे पास कोई विचारधारा नहीं थी। मैं 2015 से BJP के लिए काम कर रहा हूं… मैं प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव (संगठन) बीएल संतोष, शिवराज सिंह चौहान और पार्टी अध्यक्ष संजय सरावगी को भरोसा दिलाता हूं कि BJP की विचारधारा के तहत हम भारत को सबसे ऊपर रखने और उसे सबसे बेहतरीन मानने, और पार्टी को प्राथमिकता देने का काम लगातार करते रहेंगे। नीतीश कुमार ने बहुत सी बातें सिखाईं, सरकार कैसे चलाई जाती है, बिहार में सुशासन कैसे स्थापित होगा और बिहार में लोकतंत्र के लिए क्या अच्छा है… PM मोदी का 'विकसित भारत' का सपना और नीतीश कुमार का 'समृद्ध बिहार' का सपना - हम मिलकर बिहार को समृद्ध और देश को विकसित बनाएंगे…'