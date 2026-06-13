Punjab में अकेले चुनाव लड़ेगी BJP, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ नेताओं की मीटिंग में प्लान तैयार

भाजपा नेता मनप्रीत सिंह बादल ने कहा कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में पंजाब भाजपा की बैठक हुई। बैठक में पंजाब के सामने आ रही चुनौतियों, उनके समाधान और आने वाले चुनावों को लेकर लोगों की उम्मीदों पर चर्चा हुई। हमने इस बात पर विचार किया कि पंजाब को आर्थिक और सामाजिक संकट से कैसे बाहर निकाला जाए और उसकी खोई हुई प्रतिष्ठा को कैसे बहाल किया जाए। यह तय किया गया कि पार्टी सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। मकसद 'डबल-इंजन' सरकार बनाना है। अगर 'डबल-इंजन' का नारा कहीं सफल हो सकता है, तो वह पंजाब है। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यही था… हमारा मकसद पंजाब में भाजपा की सरकार बनाना है।