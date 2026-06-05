बता दें कि बीजेपी ने हाल ही में पंजाब में अपना प्रदेश अध्यक्ष बदला है। पार्टी ने सिख चेहरे को प्राथमिकता देते हुए केवल सिंह ढिल्लो को नया प्रदेश अध्यक्ष चुना है। प्रदेश में बीजेपी सिख समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए बिट्टू और ढिल्लो के जरिए नए समीकरण बना सकती है।