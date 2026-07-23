India Gen Z Protest: जब सपने टूटते हैं, तब सिर्फ प्रदर्शन नहीं होता… एक पूरी पीढ़ी सड़कों पर उतर आती है, पढ़िए जंतर-मंतर की पूरी कहानी

CJP Protest Latest News: धुएं का गुबार, आंखों में चुभती आंसू गैस की जलन और हाथों में थमा स्मार्टफोन। राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर जब हजारों छात्र पुलिस के लाठीचार्ज से बचने के लिए भाग रहे थे, तब 18 वर्षीय अवंशिका सिंह अपनी जान बचाते हुए भी इस पूरे घटनाक्रम को अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थीं। घर लौटकर उन्होंने हिप-हॉप संगीत के साथ उस अफरा-तफरी का एक वीडियो संपादित किया और इंस्टाग्राम पर कैप्शन लिखा: “आज हमने संसद की घंटी बजाई और भाग गए।”