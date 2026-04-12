12 घंटे में दूसरी बार नीतीश कुमार से मिले सम्राट चौधरी, विजय चौधरी बोले- बीजेपी तय करेगी…

मीडिया से बात करते हुए संजय झा ने कहा, 'मैं देख रहा हूं कि विधानसभा चुनाव से पहले से लोग सवाल कर रहे हैं कि जदयू का क्या होगा। तो ये पार्टी नीतीश कुमार द्वारा ईमानदारी से बनाई हुई पार्टी है। पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जदयू ने जो काम किए हैं, उवो लोगों के दिल में उतरा हुआ है। क्या कोई जदयू को लोगों के मन से मिटा देगा? क्या कोई नीतीश कुमार को लोगों के दिलों से निकाल सकता है? इस जन्म में तो यह संभव नहीं है। इसके लिए तो एक और जन्म लेना पड़ेगा। नीतीश कुमार और जदयू14 करोड़ लोगों के दिलों में बसा हुआ है और वो भी अपने काम की वजह से करते हैं, भ्रष्टाचार की वजह से नहीं।'