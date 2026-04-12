बिहार में सरकार गठन की हलचल तेज: पटना में जुटे विधायक और नेता, सीएम हाउस में अहम बैठक आज

बिहार में नई सरकार का गठन 15 अप्रैल को होने की संभावना है। इसे लेकर आज (रविवार) सीएम हाउस में एक महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है। बैठक में शामिल होने के लिए सत्तारूढ़ दल जदयू के कई वरिष्ठ नेता पटना पहुंच चुके हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी आज पटना पहुंचने वाले हैं। इस बैठक में संभावित मंत्रिमंडल विस्तार, मंत्रियों की संख्या और विभागों के बंटवारे जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, अगले दो दिनों में इन सभी विषयों पर जदयू अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे सकती है। वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने का निर्देश दिया है। जो विधायक अब तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें भी आज हर हाल में पटना पहुंचने के लिए कहा गया है।