सीएम आवास छोड़ रहे नीतीश कुमार! ट्रैक्टर-ट्रॉली से भेजा जा रहा सामान, जानें कहां हो रहे शिफ्ट

बिहार के सीएम नीतीश कुमार
नीतीश कुमार के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री आवास 1 अणे मार्ग से उनके सामानों की शिफ्टिंग 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास में शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब इसी आवास में रहेंगे, जहां वे पहले भी लंबे समय तक रह चुके हैं।
ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए मुख्यमंत्री आवास से सामान बाहर ले जाया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं, जबकि 15 अप्रैल को बिहार में नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है। 10 अप्रैल को उन्होंने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली थी।
नीतीश कुमार के 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की चर्चाओं के बीच उनके आवास की शिफ्टिंग को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। संभावित इस्तीफे और 15 अप्रैल को नई सरकार के गठन की अटकलें भी लगाई जा रही हैं।
हालांकि, आधिकारिक रूप से नीतीश कुमार की इस शिफ्टिंग को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। बावजूद इसके, मुख्यमंत्री आवास खाली होने की इस प्रक्रिया को बिहार में सत्ता परिवर्तन के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है।
बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार 7 सर्कुलर रोड स्थित जिस आवास में रहेंगे, वह उनका पूर्व आवास भी रहा है, जिससे उनकी पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं।
नीतीश कुमार के नए आवास को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि शिफ्टिंग के बाद उनका नया आवास लालू प्रसाद यादव के आवास के नजदीक होगा, जिससे दोनों नेता पड़ोसी बन जाएंगे। राजनीतिक रूप से इसे काफी दिलचस्प माना जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव दोनों ही लंबे समय तक बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं।
सूत्रों के मुताबिक, 1 अणे मार्ग से नीतीश कुमार के सामानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान 7 सर्कुलर रोड स्थित उनके नए आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें वे पहले भी रह चुके हैं। फिलहाल इस आवास का उपयोग मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में किया जा रहा था।
सूत्रों के अनुसार, यह आवास एक सरकारी बंगला नहीं बल्कि एक आधुनिक रूप से विकसित परिसर है, जिसे नीतीश कुमार की देखरेख में तैयार किया गया है।
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