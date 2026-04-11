सीएम आवास छोड़ रहे नीतीश कुमार! ट्रैक्टर-ट्रॉली से भेजा जा रहा सामान, जानें कहां हो रहे शिफ्ट

सूत्रों के मुताबिक, 1 अणे मार्ग से नीतीश कुमार के सामानों को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान 7 सर्कुलर रोड स्थित उनके नए आवास में शिफ्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जिस 7 सर्कुलर रोड आवास में शिफ्ट हो रहे हैं, उसमें वे पहले भी रह चुके हैं। फिलहाल इस आवास का उपयोग मुख्यमंत्री कार्यालय के रूप में किया जा रहा था।