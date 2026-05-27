पटना होटल कांड में खुलासा: पहले 2 घंटे डांसरों संग चली पार्टी, फिर छात्रा के कमरे में जा घुसा कर्मचारी

Patna Hotel Case: बिहार की राजधानी पटना के रूपसपुर थाना क्षेत्र में RPS लॉ कॉलेज रोड पर स्थित एक होटल में बेगूसराय की एक छात्रा के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में पुलिस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, होटल के अंदर हुई घटना की सच्चाई धीरे-धीरे सामने आ रही है। पटना पुलिस की जांच से पता चला है कि घटना वाली रात (22 मई) पीड़ित छात्रा के कमरे में उसके साथ छेड़छाड़ होने से पहले, होटल के अंदर लगभग दो घंटे तक शराब और डांस की पार्टी चली थी। इस पार्टी में न केवल होटल के कर्मचारी शामिल थे, बल्कि दूसरे राज्यों से लाई गई लड़कियां भी शामिल थीं।