झारखंड राज्य सभा चुनाव: आदिवासी कार्ड खेलेगी BJP, अर्जुन मुंडा से निशा उरांव तक के नाम पर मंथन

झारखंड में दो सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। जीत के लिए पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद भाजपा ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सूत्रों के मुताबिक, पार्टी इस बार किसी आदिवासी चेहरे को राज्यसभा भेजने की रणनीति पर काम कर रही है। फिलहाल झारखंड से भाजपा के दीपक प्रकाश, आदित्य प्रसाद साहू और प्रदीप वर्मा राज्यसभा सदस्य हैं। इनमें दीपक प्रकाश का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। भाजपा उनकी जगह किसी प्रमुख आदिवासी नेता को उम्मीदवार बनाने पर विचार कर रही है। दरअसल, वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा में झारखंड से भाजपा का कोई भी आदिवासी सांसद नहीं है।