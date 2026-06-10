Bihar Land Record: डेडलाइन चूके अफसर, हर हाल में अब 7 दिन में पूरा करना होगा काम; छुट्टी भी रद्द

Bihar Land Record: बिहार में जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों, दाखिल-खारिज और डिजिटल जमाबंदी में सुधार के लिए चक्कर काट रहे लाखों आम लोगों के लिए राज्य सरकार ने एक राहत भरी खबर दी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग गुरुवार से एक अभियान शुरू करने जा रहा है, ताकि जमीन से जुड़े उन लंबित आवेदनों को निपटाया जा सके जो महीनों से अंचल कार्यालयों में धूल फांक रहे थे। मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने बताया कि राज्य के सभी अंचलों में 11 जून से 17 जून तक सात दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंचल अधिकारियों, राजस्व अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की रविवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है।