बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की कमाई पर RJD ने उठाए सवाल, पूछा- नौकरी न धंधा, फिर करोड़ों की संपत्ति कहां से आई?

राजद ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने बिहार विधान परिषद के चुनाव के लिए अपने नामांकन के हलफनामे में अनेक प्रकार की करोड़ों की संपत्ति और दो-दो महंगी गाड़ियां दिखाई हैं। राजद ने नीतीश कुमार की 'मिस्टर क्लीन' वाली छवि पर तंज कसते हुए लिखा, "निशांत कुमार की आय का कोई स्रोत नहीं है, जीवन में उन्होंने अभी तक किसी प्रकार की नौकरी और धंधा नहीं किया है और ना ही कोई फूटी कौड़ी कमाई? फिर उनके पास इतनी संपत्ति कहां से आई?"