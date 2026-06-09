निशांत कुमार के पास नहीं है इंजीनियरिंग की डिग्री; 8 में से पूरे किए सिर्फ 5 सेमेस्टर, फिर भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक

अचल संपत्ति की बात करें तो निशांत कुमार के नाम पर उनके पैतृक गांव में करीब 7 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। इसके अलावा, पटना के शास्त्री नगर स्थित शिव राधिका कॉम्प्लेक्स की पांचवीं मंजिल पर उनके पास एक आलीशान फ्लैट है। 2,160 वर्ग फीट के इस घर की मौजूदा कीमत लगभग 91 लाख रुपए है, जो उन्हें जेडीयू नेता ललन सिंह ने गिफ्ट के तौर पर दिया था। वाहनों की बात करें तो उनके नाम पर दो गाड़ियां दर्ज हैं, जिनमें एक 2016 मॉडल हुंडई ग्रैंड आई-10 और एक बिल्कुल नई 2026 मॉडल की किया सेल्टोस शामिल है।