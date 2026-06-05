बिहार MLC चुनाव: JDU ने जारी की 4 कैंडिडेट की लिस्ट, मंत्री निशांत कुमार पटना से उम्मीदवार

जदयू नेता निशांत कुमार (फोटो- X@NishantJDU)
Bihar MLC Election: बिहार में होने वाले विधान परिषद (MLC) चुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने अपने उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा द्वारा जारी इस सूची में द्विवार्षिक चुनावों और एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए कुल चार उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है।
जदयू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को पटना जिले की सीट से विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है। निशांत कुमार JDU की इस सूची में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं। हाल ही में सक्रिय राजनीति में आने और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब उन्हें उच्च सदन (विधान परिषद) भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। निशांत कुमार पटना जिला निर्वाचन क्षेत्र से द्विवार्षिक चुनाव लड़ेंगे।
जदयू की सूची में चार उम्मीदवारों में दो महिलाओं को भी शामिल किया गया है। मिथिलांचल क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए जदयू ने द्विवार्षिक चुनाव के लिए मधुबनी जिले से भारती मेहता को मैदान में उतारा है। वहीं, चंपारण क्षेत्र में अति पिछड़ा वर्ग (EBC) के मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी ने पश्चिमी चंपारण की रहने वाली शिवरानी देवी प्रजापति पर बड़ा दांव खेला है।
द्विवार्षिक चुनाव की तीन सीटों के अलावा जदयू ने बिहार विधान परिषद की एक सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भी अपने उम्मीदवार की घोषणा की है। शेखपुरा जिले के रहने वाले ललन प्रसाद को इस उपचुनाव के लिए पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है।
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने भी बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय महासचिव और मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह द्वारा जारी सूची के अनुसार, पार्टी ने बिहार के चार प्रमुख नेताओं पर भरोसा जताते हुए उनके नामों को मंज़ूरी दी है। BJP के घोषित उम्मीदवारों में भोजपुरी एक्टर पवन सिंह, डॉ. संजय मयूख, अनिल कुमार ठाकुर और शीला पंडित का नाम शामिल है।
बिहार विधान परिषद की कुल 10 सीटों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय हो गया है और नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 8 जून रखी गई है। सूत्रों के मुताबिक NDA के सभी उम्मीदवार 8 जून को एक साथ अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर एकता दिखाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और NDA के कई वरिष्ठ नेता पटना में मौजूद रहेंगे।
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