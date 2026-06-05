बिहार MLC चुनाव: JDU ने जारी की 4 कैंडिडेट की लिस्ट, मंत्री निशांत कुमार पटना से उम्मीदवार

जदयू ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को पटना जिले की सीट से विधान परिषद का उम्मीदवार बनाया है। निशांत कुमार JDU की इस सूची में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाले व्यक्ति हैं। हाल ही में सक्रिय राजनीति में आने और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब उन्हें उच्च सदन (विधान परिषद) भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। निशांत कुमार पटना जिला निर्वाचन क्षेत्र से द्विवार्षिक चुनाव लड़ेंगे।