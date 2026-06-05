बिहार में UP के युवक ने की खुदकुशी, नोट में लिखा- सिपाही बनते ही वो बदल गई, कहती तू मर क्यों नहीं जाता

जानकारी के मुताबिक, सतीश गुप्ता गोपालगंज में एक प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर के तौर पर काम करता था और काम के सिलसिले में जमुई आया था। उसने 31 मई को जमुई में एक कमरा किराए पर लिया और उसी दिन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरा अंदर से बंद होने के कारण किसी को घटना का पता नहीं चला। 2 जून को जब बंद कमरे से तेज बदबू आने लगी, तो मकान मालिक और पड़ोसियों को कुछ गड़बड़ होने का शक हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ने पर पुलिस को सतीश का शव पंखे से लटका हुआ मिला।