जमुई: अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी का हसुआ से रेता गला, खून से लथपथ शव के पास पूरी रात बैठा रहा आरोपी

बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के कहरडीह गांव में गगन मांझी ने अपनी पत्नी उगनी देवी की हसुआ से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि पूरी रात शव के पास बैठा रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार, गगन को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। मंगलवार की रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया। इसी दौरान गगन मांझी ने गुस्से में आकर पत्नी उगनी देवी का हसुआ से गला रेत दिया।