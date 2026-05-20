जमुई: अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी का हसुआ से रेता गला, खून से लथपथ शव के पास पूरी रात बैठा रहा आरोपी

गगन मांझी।
बिहार के जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र के कहरडीह गांव में गगन मांझी ने अपनी पत्नी उगनी देवी की हसुआ से गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि पूरी रात शव के पास बैठा रहा। स्थानीय लोगों के अनुसार, गगन को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसके चलते दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। मंगलवार की रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हुआ, जो धीरे-धीरे बढ़ता गया। इसी दौरान गगन मांझी ने गुस्से में आकर पत्नी उगनी देवी का हसुआ से गला रेत दिया।
गला रेतने के कारण उगनी देवी के शरीर से अत्यधिक खून बह गया, जिससे उसकी तड़प-तड़पकर मौत हो गई। हत्या के बाद गगन मौके से फरार नहीं हुआ, बल्कि पूरी रात खून से लथपथ शव के पास चुपचाप बैठा रहा। सुबह जब ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली तो मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना खैरा थाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव के पास बैठे आरोपी पति गगन मांझी को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने मृतका उगनी देवी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जमुई सदर अस्पताल भेज दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल (FSL) टीम ने भी जांच शुरू कर दी है। जमुई पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया यह मामला अवैध संबंध के शक से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस ने हत्या के आरोप में गगन मांझी को हिरासत में ले लिया है और उससे कड़ी पूछताछ की जा रही है।
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