होश आया तो खून से लथपथ थी मासूम! मदरसे के पास बच्ची से दुष्कर्म, आरोपी इकबाल को तलाश रही पुलिस

Bihar Crime:बिहार के जमुई जिले में झाझा पुलिस थाना क्षेत्र के एक गांव में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गईं। यहां एक 8 साल की मासूम बच्ची पढ़ने के लिए मदरसा गई थी, लेकिन वहां उसे एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। आरोपी ने उस मासूम बच्ची के साथ इतनी बेरहमी की कि वह मौके पर ही बेहोश हो गई। घटना के बाद बच्ची की स्थिति नाजुक बनी हुई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है और आरोपी को तलाश रही है।