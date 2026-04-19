छेड़खानी के आरोप में जेल गया मनीष, बेल पर आते ही पत्नी को मार डाला; हादसा बताने के लिए फैलाई अफवाह

नालंदा जिला के ही सिलाव के रहने वाले मृतका के पिता उपेंद्र सिंह के अनुसार मनीष और राखी की शादी 2020 में हुई थी। शादी के डेढ़ साल बाद राखी को बेटी हुई जो अब साढ़े चार साल की है, इसके अलावा ढाई साल का एक बेटा भी है। अपनी मां की मौत और उसके बाद पिता के लापता हो जाने से दोनों बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका के पिता का आरोप है कि मनीष अक्सर राखी को प्रताड़ित करता था और उस पर अपने मायके से बड़ी रकम लाने का दबाव डालता था। शनिवार देर रात जब पैसे की उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो मनीष ने राखी को तब तक बेरहमी से पीटा जब तक उसने अपनी आखिरी सांस नहीं ले ली।