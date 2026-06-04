खान सर के खिलाफ फूटा गुस्सा, रौशन आनंद की रिहाई के लिए सड़क पर उतरे हजारों छात्र

छात्र 'जेल के ताले टूटेंगे, रौशन सर छूटेंगे' जैसे नारों के साथ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में मोमबत्तियां लेकर कैंडल मार्च निकाल रहे छात्रों का साफ कहना है कि रौशन सर पूरी तरह निर्दोष हैं और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए उन्हें जानबूझकर फंसाया जा रहा है, जो छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने की एक सोची-समझी साजिश है। छात्रों ने आक्रोश जताते हुए सवाल उठाया कि जब खान सर ने खुद 10 राउंड गोली चलने की बात स्वीकार की थी और अब उन्हीं के गार्ड्स इस मामले में गिरफ्तार हुए हैं, तो फिर खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है और सम्राट चौधरी का प्रशासन मौन क्यों है?