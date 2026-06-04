मुजफ्फरपुर अग्निकांड: 95 साल की दादी अगर न दिखातीं हिम्मत, तो 5 से पार जाता मौत का आंकड़ा

Muzaffarpur hospital fire: बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल के ICU वार्ड में गुरुवार तड़के लगी भीषण आग ने हर किसी को दहला कर रख दिया है। इस दर्दनाक हादसे में 5 मरीजों की दम घुटने और झुलसने से मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। इस खौफनाक मंजर के बीच 95 साल की एक बुजुर्ग महिला की खूब तारीफ हो रही है। इस महिला का नाम राधा देवी है, जिनकी सूझबूझ और हिम्मत से कई जानें बच गईं। खुद गंभीर हालत में आईसीयू में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि समय पर अस्पताल प्रशासन को अलर्ट भी किया।