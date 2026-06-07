गोविंद हत्याकांड की मिस्ट्री सुलझी, 25 लाख की रंगदारी और गर्लफ्रेंड की हत्या का बदला लेने के लिए मारी गोली

पुलिस के सामने दिए अपने बयान में सौरभ ने बताया कि साल 2023 में उसने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर हथियार खरीदने के लिए समस्तीपुर के एक बिचौलिए निशांत के जरिए गोविंद शर्मा से संपर्क किया था। गोविंद ने उसे दो लाख रुपये में हथियार देने का सौदा तय किया। सौरभ ने उस वक्त हथियार के मोह में आकर 20,000 बैंक से लोन लिया और बाकी के 80,000 अपने एक दोस्त से उधार मांगकर, कुल एक लाख रुपये गोविंद को सौंप दिए। लेकिन गोविंद शर्मा ने सौरभ के वे पैसे भी हड़प लिए और उसे कोई हथियार भी नहीं दिया। विवाद तब और गहरा गया जब पैसे वापस मांगने पर दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ गई और गोविंद शर्मा ने सौरभ को सबक सिखाने के लिए उसकी प्रेमिका आयशा शेख की गोली मारकर हत्या करवा दी।