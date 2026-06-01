मुजफ्फरपुर में गैंगवार! ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से दहला मुजफ्फरपुर, कुख्यात शार्प शूटर गोविंद शर्मा की हत्या

कुख्यात शार्प शूटर गोविंद शर्मा की हत्या
बिहार के कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा की रविवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हथियारबंद बदमाशों ने मुजफ्फरपुर शहर के एक अपार्टमेंट में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में गोविंद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। गोविंद शर्मा पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। वह कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हत्या के कारणों और हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर छानबीन कर रही है।
घटना की सूचना मिलते ही आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच शुरू कर दी। मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेस कुमार मिश्रा ने पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम का गठन किया है। वहीं, फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम भी घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। घटना के पीछे की वजह को लेकर फिलहाल पुलिस कुछ भी कहने से बच रही है। एसएसपी का कहना है कि मामले की गहन जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी दी जा सकेगी।
यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के मिठनपुरा थाना क्षेत्र की है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित आईकॉन टावर प्लाजा में रविवार देर शाम दो हथियारबंद अपराधियों ने अपार्टमेंट में घुसकर कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला वर्चस्व की लड़ाई से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान होने के बाद मामले से जुड़े कई अहम खुलासे होने की संभावना है।
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