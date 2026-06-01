मुजफ्फरपुर में गैंगवार! ताबड़तोड़ गोलियों की गूंज से दहला मुजफ्फरपुर, कुख्यात शार्प शूटर गोविंद शर्मा की हत्या

बिहार के कुख्यात अपराधी गोविंद शर्मा की रविवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। हथियारबंद बदमाशों ने मुजफ्फरपुर शहर के एक अपार्टमेंट में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में गोविंद शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई। गोविंद शर्मा पूर्व मेयर समीर कुमार और प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। वह कुछ दिन पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। हत्या के कारणों और हमलावरों की पहचान के लिए पुलिस विभिन्न पहलुओं पर छानबीन कर रही है।