लापता होने के 10 दिन बाद भी नहीं मिली बेटी, थाने के सामने लेटा पिता; बोला- ढूंढने के लिए पुलिस मांग रही पैसा

बेटी के लापता होने के बाद से दर-दर भटक रहे इस परिवार का आरोप है कि पुलिस का रवैया शुरू से ही टालमटोल वाला रहा है। पीड़ित पिता के मुताबिक, घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उन्हें अब तक दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी (प्रति) तक उपलब्ध नहीं कराई है। नियमानुसार केस दर्ज होते ही पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मिलना उनका अधिकार है, लेकिन यहां न्याय की आस में भटक रहे परिवार को बुनियादी कानूनी कागजात के लिए भी तरसाया जा रहा है। इसी हताशा और गहरी निराशा के बीच पिता ने थाने के सामने सड़क पर लेटकर अपने स्तर से विरोध जताने का फैसला किया।