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मुजफ्फरपुर

लापता होने के 10 दिन बाद भी नहीं मिली बेटी, थाने के सामने लेटा पिता; बोला- ढूंढने के लिए पुलिस मांग रही पैसा

Muzaffarpur Missing Girl Case: मुजफ्फरपुर में लापता होने के 10 दिन बाद भी बेटी का सुराग नहीं मिलने पर पिता का गुस्सा फूट पड़ा। हताश पिता मुशहरी थाने के सामने ही सड़क पर लेट गए और पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पिता का दावा है कि जब वे बेटी की तलाश के लिए गुहार लगाने गए, तो पुलिसकर्मियों ने साफ शब्दों में कहा कि पैसा देंगे, तभी लड़की को खोजने जाएंगे।

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मुजफ्फरपुर

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Anand Shekhar

May 31, 2026

muzaffarpur missing girl case

सड़क पर लेटा पिता

Muzaffarpur Missing Girl Case: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मुशहरी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में न्याय न मिलने से हताश पिता का गुस्सा आखिरकार सड़क पर फूट पड़ा। अपनी बेटी के लापता होने के 10 दिन बीत जाने के बाद भी जब पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, तो पीड़ित पिता मुशहरी थाने के सामने ही मुख्य सड़क पर लेट गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन शुरू कर दिया।

पैसा दोगे तो लड़की खोजने जाएंगे… पीड़ित परिवार का आरोप

थाने के सामने सड़क पर लेटे पीड़ित पिता और उनके परिजनों ने मुशहरी थाना पुलिस पर संगीन आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि वे पिछले 10 दिनों से लगातार थाने और के चक्कर काट-काटकर थक चुके हैं, लेकिन हर जगह से उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है। परिजनों ने आरोप लगाया कि कार्रवाई करने के नाम पर उनसे पैसों (रिश्वत) की मांग की जा रही है। हालांकि, पुलिस के आला अधिकारियों द्वारा इस घूसखोरी के आरोप की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

एफआईआर की कॉपी तक के लिए तरस रहा परिवार

बेटी के लापता होने के बाद से दर-दर भटक रहे इस परिवार का आरोप है कि पुलिस का रवैया शुरू से ही टालमटोल वाला रहा है। पीड़ित पिता के मुताबिक, घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने उन्हें अब तक दर्ज की गई एफआईआर की कॉपी (प्रति) तक उपलब्ध नहीं कराई है। नियमानुसार केस दर्ज होते ही पीड़ित को एफआईआर की कॉपी मिलना उनका अधिकार है, लेकिन यहां न्याय की आस में भटक रहे परिवार को बुनियादी कानूनी कागजात के लिए भी तरसाया जा रहा है। इसी हताशा और गहरी निराशा के बीच पिता ने थाने के सामने सड़क पर लेटकर अपने स्तर से विरोध जताने का फैसला किया।

22 दिनों के भीतर दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण

यह पूरा मामला मुशहरी थाना क्षेत्र के बिंदा गांव से जुड़ा है। इस घटना ने इसलिए भी तूल पकड़ लिया है क्योंकि पिछले महज 22 दिनों के भीतर इसी एक गांव से दो अलग-अलग नाबालिग लड़कियों के गायब होने का मामला सामने आ चुका है। एक ही इलाके में लगातार हो रही इन वारदातों के बाद से बिंदा गांव और आसपास के क्षेत्रों में भारी दहशत और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है।

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Published on:

31 May 2026 02:20 pm

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / लापता होने के 10 दिन बाद भी नहीं मिली बेटी, थाने के सामने लेटा पिता; बोला- ढूंढने के लिए पुलिस मांग रही पैसा

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