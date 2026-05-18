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मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर में ट्रेनों पर पथराव: वंदे भारत एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें निशाने पर, कोचों के शीशे टूटे

मुजफ्फरपुर में  महज डेढ़ घंटे के भीतर तीन प्रमुख ट्रेनों पर पथराव की घटनाएं हुईं। इनमें पाटलिपुत्र–गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना–जयनगर इंटरसिटी और लिच्छवी एक्सप्रेस शामिल हैं। पथराव के कारण वंदे भारत के तीन कोचों के शीशे टूट गए।

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मुजफ्फरपुर

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Rajesh Kumar Ojha

May 18, 2026

Vande Bharat

वंदे भारत एक्सप्रेस- फाइल फोटो

बिहार के मुजफ्फरपुर में रविवार शाम महज डेढ़ घंटे के भीतर तीन प्रमुख ट्रेनों पर एक के बाद एक पथराव की घटनाएं सामने आई हैं। इस दौरान वंदे भारत एक्सप्रेस के तीन कोचों के शीशे आंशिक रूप से टूट गए। घटना को लेकर रेलवे ने एफआईआर दर्ज कर ली है और उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है।

वंदे भारत सहित तीन ट्रेनें निशाने पर

रेलवे सूत्रों के अनुसार, उपद्रवियों ने मुजफ्फरपुर जंक्शन और रामदयालु नगर स्टेशन के बीच ट्रेनों को निशाना बनाया। सबसे पहले ट्रेन संख्या 26501 पाटलिपुत्र–गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस पर मझौलिया और खबरा के पास अचानक पथराव किया गया, जिससे ट्रेन के तीन कोचों की खिड़कियों के शीशे टूट गए।

रेलवे पुलिस कुछ समझ पाती, इससे पहले ही इसी रूट पर चल रही ट्रेन संख्या 15550 पटना–जयनगर इंटरसिटी एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 14006 लिच्छवी एक्सप्रेस पर भी पथराव किया गया। महज डेढ़ घंटे के भीतर तीन ट्रेनों पर हुए इस हमले से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई।

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Published on:

18 May 2026 11:42 am

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / मुजफ्फरपुर में ट्रेनों पर पथराव: वंदे भारत एक्सप्रेस सहित तीन ट्रेनें निशाने पर, कोचों के शीशे टूटे

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