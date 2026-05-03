मुजफ्फरपुर सड़क हादसा: बाइक को ठोककर भाग रही कार कंटेनर से टकराई, 4 लोगों की मौत

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मोतिहारी की तरफ से आ रही एक तेज रफ़्तार स्विफ्ट कार ने सड़क पर सबसे पहले एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद शायद पकड़े जाने के डर से कार चालक तेज रफ्तार से मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश के दौरान चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया और बेकाबू कार सड़क किनारे एक होटल के पास खड़े कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई।