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मुजफ्फरपुर

मुजफ्फरपुर सड़क हादसा: बाइक को ठोककर भाग रही कार कंटेनर से टकराई, 4 लोगों की मौत

मुजफ्फरपुर के NH 28 पर रविवार की शाम भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बाइक को ठोकर मारकर भाग रही कार एक कंटेनर से टकरा गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई है। 

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मुजफ्फरपुर

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Anand Shekhar

May 03, 2026

road accident

सड़क हादसे के बाद कार की हालत

Muzaffarpur Road Accident: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रविवार शाम एक भीषण सड़क हादसा हुआ। मोतीपुर थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव के पास NH-28 पर हुए इस भयानक हादसे में, एक कार में सवार चार लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।

मोटरसाइकिल को टक्कर मारकर भागी कार

प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मोतिहारी की तरफ से आ रही एक तेज रफ़्तार स्विफ्ट कार ने सड़क पर सबसे पहले एक मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मारी। मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारने के बाद शायद पकड़े जाने के डर से कार चालक तेज रफ्तार से मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इसी कोशिश के दौरान चालक का गाड़ी पर से नियंत्रण हट गया और बेकाबू कार सड़क किनारे एक होटल के पास खड़े कंटेनर ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराई।

कार पूरी तरह चकनाचूर, चार लोगों की मौके पर ही मौत

कंटेनर ट्रक और कार के बीच टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि कार पूरी तरह से पिचक गई। कार में सवार चारों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, कार की पहली टक्कर की चपेट में आया बाइक सवार भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल को आनन-फानन में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है।

हादसे की खबर मिलते ही, मोतीपुर पुलिस बल मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने शवों को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों में से दो की पहचान सोनू और कृष्णा के रूप में हुई है, जो दोनों मोतीपुर इलाके के ही रहने वाले थे, जबकि बाकी दो पीड़ितों की पहचान करने की कोशिशें अभी भी जारी हैं।

ग्रामीणों ने सड़क किया जाम

घटना के बाद, गुस्साए स्थानीय लोगों ने सड़क जाम करके विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया। फिलहाल, पुलिस हादसे के कारणों की विस्तृत जांच कर रही है। इस संबंध में ग्रामीण एसपी राजेश सिंह प्रभाकर ने कहा कि कार और ट्रक की टक्कर में चार लोगों की मौत हुई है। घायलों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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Published on:

03 May 2026 06:31 pm

Hindi News / Bihar / Muzaffarpur / मुजफ्फरपुर सड़क हादसा: बाइक को ठोककर भाग रही कार कंटेनर से टकराई, 4 लोगों की मौत

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