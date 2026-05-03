बिहार कैबिनेट विस्तार: NDA के बड़े नेताओं से मिल रहे सीएम सम्राट, जीतन राम मांझी ने दी खास सलाह

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कैबिनेट विस्तार के लिए नेताओं के नाम फाइनल करने के लिए दिल्ली में सक्रिय हैं। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की और उनके अनुभव तथा विकसित बिहार के उनके दृष्टिकोण के आधार पर उनका मार्गदर्शन मांगा। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ विकसित भारत, समृद्ध बिहार के विजन को लेकर चर्चा कीं और विकास से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात की।