छपरा: दो दिन से लापता अधिवक्ता की रहस्यमयी मौत, कुएं से शव बरामद

बिहार के सारण जिले के भगवान बाजार थाना क्षेत्र में छपरा व्यवहार न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सह अपर लोक अभियोजक (APP) पवन कुमार का शव उनके घर के पास स्थित कुएं से बरामद किया गया है। वे पिछले दो दिनों से लापता थे। रविवार को उनका शव संदिग्ध परिस्थितियों में कुएं से मिला। दो दिन बाद अचानक शव मिलने से पूरे क्षेत्र में शोक और सनसनी का माहौल है। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। वहीं, भगवान बाजार थाना पुलिस भी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है।