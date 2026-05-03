कौन पप्पू यादव? पूर्णिया सांसद का नाम सुनते ही भड़के अनंत सिंह, बोले- हम ऐसे कुत्ता-बिलाई को नहीं जानते

अनंत सिंह ने कहा था कि पप्पू यादव पागल हो गए हैं और उन्हें होश नहीं है कि वे क्या कह रहे हैं। वो दावा कर रहे हैं कि राजनीति में आने वाली हर महिला को पुरुष नेताओं के बिस्तर से होकर गुजरना पड़ता है, तो पप्पू यादव को अपनी पत्नी से पूछना चाहिए कि वे राजनीति में कैसे आईं, आखिरकार वो भी एक सांसद हैं। जब वह सभी महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, तो उन्हें अपनी पत्नी के मामले में भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अनंत सिंह के इस बयान के बाद पप्पू यादव ने जवाब देते हुए उन लोगों पर सवाल उठाया था, जिन्होंने उनकी पत्नी और बेटी को लेकर टिप्पणी की थी।