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पहले अपनी पत्नी से पूछें वो राजनीति में कैसे आईं? पप्पू यादव के ‘बेड’ वाले बयान पर भड़के अनंत सिंह

JDU विधायक अनंत सिंह ने महिलाओं को लेकर पप्पू यादव के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब 90% महिलाएं राजनीति में आने के लिए बेड का सहारा लेती हैं तो पहले पप्पू यादव अपनी पत्नी से पूछें कि वो कैसे आईं।

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पटना

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Anand Shekhar

Apr 22, 2026

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और मोकामा विधायक अनंत सिंह

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और मोकामा विधायक अनंत सिंह

बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के एक बयान पर राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। इस बयान में उन्होंने दावा किया था कि 90 प्रतिशत महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के बिस्तरों से शुरू होता है। इस बयान पर संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग ने पप्पू यादव को नोटिस जारी किया और कई महिला राजनेताओं ने भी उन पर तीखे हमले किए। अब इस मामले को लेकर बाहुबली नेता और मोकामा से जदयू के विधायक अनंत सिंह ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है।

पप्पू यादव पर भड़के अनंत सिंह

पप्पू यादव के बयान पर कड़ा एतराज़ जताते हुए अनंत सिंह ने कहा, 'पप्पू यादव पागल हो गए हैं। उन्हें कोई होश नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि जो भी महिला राजनीति में आती है, वह नेताओं के बिस्तर से होकर ही आगे बढ़ती हैं। ऐसे में पप्पू यादव को पहले अपनी पत्नी (सांसद रंजीत रंजन) से पूछना चाहिए कि वह राजनीति में कैसे आईं। आखिर, वह भी तो सांसद हैं। जब वह सभी महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, तो अपनी पत्नी के बारे में भी स्पष्ट कर दें। यह किसी भी महिला का अपमान करने का तरीका नहीं है।'

पप्पू यादव ने महिला आयोग के नोटिस को बताया 'रद्दी'

बढ़ते विवाद और बिहार राज्य महिला आयोग द्वारा नोटिस जारी किए जाने के बावजूद पप्पू यादव ने अपने बयान से पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिया है। बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वह अपने मूल बयान पर कायम हैं। पप्पू यादव ने कहा, 'मैंने महिला आयोग के नोटिस को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। मैंने जो कहा वह दुनिया की कड़वी हकीकत है। मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं लेकिन सिस्टम में जो शोषण हो रहा है, उसे उजागर करना मेरा फर्ज है।'

क्या था वह विवादित बयान?

20 अप्रैल को पप्पू यादव ने महिला आरक्षण और राजनीति पर मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया था कि देश में महिलाओं को देवी तो माना जाता है, लेकिन हकीकत में उनका शोषण होता है। उन्होंने दावा किया था कि 90% महिलाओं का राजनीतिक करियर नेताओं के कमरे (बेड) से होकर गुजरता है, जिसके बिना उनकी एंट्री मुमकिन नहीं है।

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Updated on:

22 Apr 2026 01:23 pm

Published on:

22 Apr 2026 01:22 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पहले अपनी पत्नी से पूछें वो राजनीति में कैसे आईं? पप्पू यादव के ‘बेड’ वाले बयान पर भड़के अनंत सिंह

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