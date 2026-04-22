पहले अपनी पत्नी से पूछें वो राजनीति में कैसे आईं? पप्पू यादव के ‘बेड’ वाले बयान पर भड़के अनंत सिंह

पप्पू यादव के बयान पर कड़ा एतराज़ जताते हुए अनंत सिंह ने कहा, 'पप्पू यादव पागल हो गए हैं। उन्हें कोई होश नहीं है कि वह क्या कह रहे हैं। वह दावा कर रहे हैं कि जो भी महिला राजनीति में आती है, वह नेताओं के बिस्तर से होकर ही आगे बढ़ती हैं। ऐसे में पप्पू यादव को पहले अपनी पत्नी (सांसद रंजीत रंजन) से पूछना चाहिए कि वह राजनीति में कैसे आईं। आखिर, वह भी तो सांसद हैं। जब वह सभी महिलाओं के बारे में बोल रहे हैं, तो अपनी पत्नी के बारे में भी स्पष्ट कर दें। यह किसी भी महिला का अपमान करने का तरीका नहीं है।'