महिलाओं के चरित्र पर सवाल क्यों? पप्पू यादव के बयान पर महिला आयोग सख्त, नोटिस जारी कर मांगा जवाब

जैसे ही पप्पू यादव का बयान वायरल हुआ, महिला आयोग ने इसे महिलाओं की गरिमा और सम्मान पर सीधा हमला माना। आयोग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, 'सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहे एक वीडियो में, आपने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। विशेष रूप से आपने यह दावा किया है कि राजनीति में सक्रिय महिलाओं को प्रवेश तभी मिलता है जब वे किसी न किसी राजनेता के साथ बिस्तर साझा करती हैं, यह एक ऐसा दावा है जो महिलाओं के आत्म-सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी ठेस पहुंचाता है। इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए बिहार राज्य महिला आयोग आपसे स्पष्टीकरण की मांग करता है।'