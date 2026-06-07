खान सर के चाचा ने खोली पोल, बोले- उसे कुछ नहीं आता, उसकी डिग्री भी फर्जी; पड़ोसियों ने भी लगाया धमकाने का आरोप

इधर, खान सर पर कानूनी तलवार भी लटक रही है। पटना पुलिस ने उन पर हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है, जिससे बचने के लिए वे सोमवार को अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की तैयारी में हैं। उनके वकील अरविंद कुमार महुआर ने बताया कि खान सर के सरेंडर करने का कोई इरादा नहीं है। वकील का दावा है कि उनके क्लाइंट की वजह से फायरिंग नहीं हुई थी, बल्कि गार्ड्स ने आत्मरक्षा में हवाई फायरिंग की थी, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एफआईआर में खान सर का नाम जबरन घसीटा है ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके, क्योंकि खान सर के स्टाफ ने 2 जून को ही विपक्षी डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।