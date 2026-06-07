खान सर को नहीं मिला NOC, ज्ञान बिंदु ने तो आवेदन ही नहीं किया; पटना में बिना रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं बड़े कोचिंग

कोचिंग एक्ट के तहत, सरकार ने छात्रों की सुरक्षा और सुविधाओं के बारे में कड़े मानक तय किए हैं। इन शर्तों के वेरिफिकेशन के बाद ही 'नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट' (NOC) दिया जाता है। कोचिंग सेंटर वाली बिल्डिंग का एरिया कम से कम 500 स्क्वायर फीट और ऊंचाई कम से कम 9 मीटर होनी चाहिए। क्लासरूम के अंदर बैठने के लिए हर छात्र के लिए कम से कम एक स्क्वायर मीटर जगह होनी जरूरी है। अगर लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं, तो संस्थान को अलग-अलग टॉयलेट और आग से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने होंगे।